Nations League, dove vedere Belgio-Danimarca: streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 al King Power di Leuven, si disputerà il match Belgio-Danimarca, valevole per la sesta ed ultima giornata della Nations League con le due nazionali che si giocheranno il primo posto del gruppo 2 della Lega A. I padroni di casa del ct Roberto Martinez sono attualmente al primo posto con dodici punti, mentre gli ospiti del ct Kasper Hjulmand sono secondi con dieci e dunque obbligati a vincere per qualificarsi alle Final Four della competizione continentale del prossimo anno.

Sono quattordici i precedenti complessivi con i danesi in vantaggio di misura per sei successi contro i cinque dei belgi e tre pareggi, per quanto riguarda il computo delle reti realizzate è di perfetta parità (23-23). Nella gara d’andata disputata a Copenaghen lo scorso 5 settembre, il Belgio si è imposto per 2-0 con una rete per tempo realizzate da Denayer e Mertens.

L’arbitro dell’incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti Grega Kordez e Andraz Kovacic, quarto uomo Nejc Kajtazovic.

Belgio-Danimarca: le probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Foket, Praet, Tielemans, Hazard; Mertens, De Bruyne; Lukaku.

DANIMARCA (3-4-1-2): Ronnow; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Jensen, Larsen; Eriksen; Braithwaite, Poulsen.

Dove vedere Belgio-Danimarca: streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Belgio-Danimarca, sesta ed ultima giornata di Nations League, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.