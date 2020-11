Nations League, dove vedere Belgio-Inghilterra: streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio King Power di Leuven, si disputerà il match Belgio-Inghilterra valevole per la quinta giornata di Nations League (Lega A, gruppo 2). Sarà una sfida molto importante in ottica primo posto che poi è quello che darà l’accesso alle Final Four del prossimo anno, visto che in classifica i padroni di casa si trovano in testa con nove punti, due più della coppia Inghilterra–Danimarca, mentre l’Islanda ancora a zero punti, ormai aritmeticamente retrocessa in Lega B.

Sono 24 i precedenti complessivi tra le due nazionali con gli inglesi avanti nettamente per 16-3 e cinque pareggi, le reti realizzate sono 101 (72-29 il parziale); nel match d’andata disputato lo scorso aveva visto la vittoria in rimonta per 2-1 degli uomini del ct Gareth Southgate su quelli di Roberto Martinez: nel primo tempo rigori di Lukaku e Rashford, nella ripresa marcatura decisiva di Mount.

L’arbitro della sfida sarà l’esperto olandese Danny Makkelie coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra, quarto uomo Allard Lindhout. Nell’ultima giornata che si disputerà mercoledì prossimo (ore 20.45) Inghilterra-Islanda e Belgio-Danimarca.

Queste le probabili formazioni:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Denayer, Boyata, Alderweireld; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Trossard, De Bruyne; Batshuayi.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Henderson, Trippier; Rashford, Mount; Kane.

Dove vedere Belgio-Inghilterra: streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Belgio-Inghilterra, quinta giornata di Nations League, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.