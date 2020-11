Nations League, dove vedere Germania-Ucraina: streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 alla Red Bull di Lipsia è in programma il match di Nations League tra Germania-Ucraina, valevole per la quinta giornata della Lega A (gruppo 4). Entrambe le nazionali si trovano al secondo posto con sei punti, dietro la Spagna con sette e dunque un vero e proprio spareggio per il primo posto che vuole dire qualificazione alle Final Four della manifestazione. Gli iberici saranno impegnati a Basilea contro la Svizzera fanalino di coda con due punti e presumibilmente chi perderà la sfida odierna sarà tagliata fuori; nell’ultima giornata che si giocherà martedì prossimo gli ucraini del ct Andriy Shevchenko disputeranno il loro incontro in casa contro la Svizzera, mentre i teutonici del ct Joachim Low in Spagna.

I precedenti sono complessivamente sono sette con i tedeschi ancora imbattuti grazie alle quattro vittore e i tre pareggi, mentre sono venti le reti realizzate (14-6 il parziale); nella gara d’andata disputata a Kiev lo scorso 10 ottobre, Ginter e Goretzka hanno dato il successo alla Die Mannschaft (2-1 il finale). L’arbitro dell’incontro sarà il romeno Ovidiu Hategan, coadiuvato dagli assistenti Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe, quarto uomo Sebastian Coltescu.

Queste le probabili formazioni:

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Ginter, Sule, Rudiger, Schulz; Goretzka, Kroos, Gundogan; Sane, Werner, Gnabry.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplya, Kryvtsov, Matviyenko, Sobol; Makarenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

Dove vedere Germania-Ucraina: streaming e diretta TV in chiaro?

Il match Germania-Ucraina, quinta giornata di Nations League, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.