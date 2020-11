Nations League, dove vedere Irlanda del Nord Romania: streaming e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Irlanda del Nord Romania, presentazione del match. Questa sera alle 20.45 al ‘Windsor Park’ di Belfast l’Irlanda del Nord del C.T Ian Baraclough ospiterà la Romania del C.T Mirel Radoi, il match è valido per la 6.a ed ultima giornata del Gruppo 1 della Lega B di Nations League.

La nazionale britannica é ultima in classifica con 1 punto (1 vittoria e 4 sconfitte) ma é praticamente retrocessa in Lega C anche se la Uefa deciderà il da farsi su Romania-Norvegia, gara che non si é disputata per il Covid nella formazione scandinava. Irlanda del Nord reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l’Austria. La Romania, invece, ha 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) e con un pareggio sarebbe certa della salvezza in Lega B senza aspettare cosa deciderà la Uefa in merito alla partita non disputata con la Norvegia.

Irlanda del Nord Romania sarà diretta dallo svizzero Sandro Schärer, coaudiuvato dai connazionali Jan Köbeli e Jonas Erni. Il quarto uomo sarà il signor Fedayi San.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Romania



Irlanda del Nord (4-2-3-1): McGovern; Lewis, Evans, Cathcart, Ferguson; McCann, McLaughlin; Smith, McNair, Dallas; Boyce. C.T: Baraclough.

Romania (3-4-3): Lazar; Nedelcearu, Mitrea, Toșca; Mogoș, Marin, Nistor, Ganea; Baluta, Pușcaș, F. Tanase. C.T: Radoi.

Dove vedere Irlanda del Nord Romania in tv e streaming