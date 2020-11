Nations League, dove vedere Portogallo Francia: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Portogallo Francia, presentazione del match. Domani sera alle ore 20.45 all’ Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo del C.T Fernando Santos ospiterà la Francia del C.T Didier Deschamps, il match è valido per la 5.a giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Match decisivo per chi tra le due nazionali accederà alla final four (si dovrebbe disputare tra ottobre e novembre 2021), infatti lusitani e transalpini sono in testa alla classifica con 10 punti (3 vittorie ed 1 pareggio per entrambe). In questo girone in contemporanea si giocherà Svezia-Croazia. Il Portogallo nell’ultimo match disputato ha travolto in amichevole per 7-0 Andorra, mentre la Francia é stata sconfitta a sorpresa dalla Finlandia (0-2), sempre in gara amichevole.

Portogallo-Francia sarà diretta dal tedesco Tobias Stieler, coaudiuvato dai connazionali Mike Pickel e Christian Gittelmann. Il quarto uomo sarà il signor Sascha Stegemann.

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Fonte, Cancelo, Bruno Fernandes, William Carvalho, Diogo Jota, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. C.T: Fernando Santos.

Francia (4-2-3-1): Mandanda; Lucas Hernandez, Kimpembe, Varane, Digne, Pogba, Kante, Martial, Griezmann, Coman, Giroud. C.T: Deschamps.

Dove vedere Portogallo Francia in tv e streaming