Real Madrid, Ramos spaventa tutti: a rischio contro l’Inter

Brutto momento per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo vive un periodo davvero difficile. In ritiro con la Nazionale, ha prima sbagliato ben due rigori nella stessa partita contro la Svizzera. Ieri, nella gara contro la Germania, che ha visto gli spagnoli piegare i tedeschi per 6-0, Ramos si è infortunato. Una parentesi del tutto negativa, così come riporta anche Sportmediaset. Il giocatore è uscito dal campo al 43′ del primo tempo per un brutto risentimento alla coscia destra.

Ramos potrebbe saltare Inter in Champions e Villarreal in Liga

L’infortunio di Ramos va a gravare sugli impegni del Real Madrid. I Blancos questo fine settimana sono attesi dalla delicata sfida contro il Villarreal e mercoledì prossimo li attende l’Inter a Milano per la sfida di Champions League.

In giornata verranno valutate le sue condizioni ed i tempi del suo ritorno sul campo. Intanto, ieri sera a fine gara, il ct spagnolo, Luis Enrique, ha provato a tranquillizzare tutti sulla salute del giocatore: “Sergio Ramos è resistente. Penso si tratti di qualcosa di lieve. Non sembra un infortunio grave, ma solo i medici potranno dire di cosa si tratta. In ogni caso sono molto dispiaciuto per il club”.

Il capitano delle Merengues oggi sarà visitato dallo staff medico del Real Madrid che proverà a rimetterlo in sesto quanto prima. Zidane, che attende anche le valutazioni sullo stato di salute di Varane, uscito anzitempo nella gara tra Francia e Svezia, è in pieno allarme difesa.