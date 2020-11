SerieB, Lecce mette ko il Chievo e conquista la vetta della classifica

Il Lecce vince in trasferta a Verona, contro un Chievo ben organizzato sul campo, e conquista la vetta della classifica di Serie B. Un colpo che arriva solo negli attimi finali, infatti il gol vittoria arriva al 90+3 con una prodezza di Falco. I pugliesi promettevano bene fin da subito, infatti vanno in vantaggio al ventesimo del primo tempo con Stepinski. Solo pochi minuti e si fanno raggiungere dal Chievo con il gol di Garritano. La gara continua con un susseguirsi di occasioni da entrambe le parte, nel primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa vanno un po’ in affanno e a rendersi pericolosi sono soprattutto gli uomini allenati da Corini. Si va verso un finale di gara con toni spenti e, quando i giochi sembravano oramai fatti, all’ultimo respiro arriva la vittoria del Lecce.

Lecce, primi in classifica, ma si attendono Empoli e Salernitana

I salentini, con 5 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta si posizionano primi in classifica con 18 punti, in attesa della Salernitana e dell’Empoli, entrambi in seconda posizione con 17 punti. Il primato potrebbe durare poche ore, oggi l’Empoli giocherà in casa contro il Vicenza, mentre la Salernitana domani giocherà in trasferta a Cosenza. In ogni caso, in lotta per la massima serie si candida anche il Lecce. Quest’anno il campionato si fa molto interessante e acceso.