Nel primo turno del torneo di Parigi-Bercy sono usciti tutti gli azzurri scesi in campo ieri. Il primo a capitolare è stato Caruso (n.81 ATP) contro il francese Moutet (n.75 ATP) per 6-3, 6-7, 3-6 dopo oltre 2 ore e 30 min. di gioco. Peccato perchè era una sfida alla portata del nostro portacolori, il quale dopo aver dominato nel primo set e combattuto nel secondo, nel terzo cedeva inesorabilmente al transalpino, precludendosi cosi la possibilità di accedere ai 16mi.

Il secondo ad uscire, un pò a sorpresa, è stato Cecchinato (n.79ATP), che ha perso per per due set a zero (2-6, 6-7) contro lo slovacco Gombos in poco più di 1 ora e 21 min. Il primo set non ha avuto storia, mentre nel secondo il siciliano restava attaccato al match rispondendo colpo su colpo, fino ad arrivare al tie-break per poi crollare di schianto 2 a 7. Per lui ancora una volta è rimandato il salto di qualità che meriterebbe.

L’ultimo ad uscire è stato Travaglia (n.74 ATP) contro il più quotato De Minuar (n.24 ATP) per 4-6, 4-6 in appena 78 min. di gioco.

In entrambi i set Stefano è rimasto attaccato all’incontro fino al 4 pari per poi cedere il servizio e lasciare la vittoria all’australiano. Questa sconfitta non gli precluderà di certo il futuro roseo che ha, seppur ventinovenne.

Negli altri incontri dei 32mi passano il turno, Coric B., Albot, Lopez, Giron, Thompson, Struff, Humbert, Bonzi, Cilic, Davidovich-Fokina e Carreno-Busta.

Nelle gare odierne entrerà in gara Sonego, nuovo n.32 ATP, che alle 14:00 affronterà il temibile kazako Bublik (n.49 ATP), il quale dovrà confermare il suo ottimo stato di forma visto nel torneo di Vienna perso in finale contro l’alieno Rublev. Per il piemontese, tifoso del Torino, è una prova d’esame, che se dovesse essere superata lo porterà ad essere considerato l’astro nascente del tennis italiano al pari di Sinner. Nella tarda serata alle ore 20:00 sarà la volta del numero 10 del mondo Matteo Berrettini, che dal Roland-Garros in poi è sceso di 2 posizioni nel ranking ATP, contro lo statunitense Giron che occupa la 91ma posizione, quindi si presume che per il nostro Matteo non ci dovrebbero essere troppe difficoltà per accedere agli ottavi (salvo giornate no). Negli altri incontri di oggi spiccano le sfide tra Wawrinka ed Evans, Bedene e Raonic, Mannarino contro Lajovic, Carreno-Busta vs Struff ed infine Humbert siderà il greco Tsitsipas. Lo spagnolo Nadal inizierà la sua seconda avventura parigina, domani contro Lopez, cosi come Rublev che affronterà Thompson.

“Risultati 1/32 di finale“:

Fucsovics-Coric B. 6-7, 1-6

Hurkacz-Albot 5-7, 7-6, 4-6

Krajinovic-Lopez 6-7, 1-6

Ramos-Giron 3-6, 6-4, 1-6

Caruso-Moutet 6-3, 6-7, 3-6

Thompson-Delbonis 6-2, 6-3

Cecchinato-Gombos 2-6, 6-7

Struff-Basilashvili 6-4, 6-2

Humbert-Rudd 4-6, 6-2, 7-6

De Minaur-Travaglia 6-4, 6-4

Coria-Bonzi 2-6, 1-6

A.Aliassime-Cilic 0-6, 6-3, 3-6

D.Fokina-Khachanov 6-3, 2-6, 6-2

C.Busta-Gaston 6-3, 6-2.

“1/32 di oggi“:

Bedene-Raonic

Nishioka-Andujar

Wawrinka-Evans

Djere-Anderson

Gasquet-Fritz

Mannarino-Lajovic

Simon-Paul

Kecmanovic-Millman

Sandgren-Herbert.

“1/16 di finale di oggi“:

Sonego-Bublik

Gombos-Goffin

Cilic-Moutet

C.Busta-Struff

Humbert-Tsitsipas

Berrettini-Giron.

“Montepremi e punti ATP Parigi-Bercy”:

Cifra totale euro 3.901.015

Primo turno: 22.275 euro (10 punti ATP)

Secondo turno: 39.120 euro (45 pt.)

Ottavi di finale: 73.900 euro (90 pt.)

Quarti di finale:110.000 euro (180 pt.)

Semifinale: 145.000 euro (360 pt.)

Finale: 227.000 euro (600 pt.)

Vincitore: 373.160 euro (1000 pt.)