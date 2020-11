Tennis: Ranking ATP e WTA aggiornati al 10-11-2020, sale Medvedev, scende Federer

Dopo la vittoria del sovietico Medvedev nel torneo di Parigi-Bercy su Zverev, sono uscite le nuove classifiche ATP e WTA, le quali almeno nelle prime dieci posizioni non hanno visto cambiamenti sostanziali, fatta eccezione per quelle maschili, dove Daniil Medvedev dalla quinta posizione passa alla quarta scavalcando Re Roger Federer.

Al primo posto resta Djokovic che scende a 11.630 pt. rispetto ai precedenti 11.830 pt..

La sconfitta nelle semifinali di Parigi costa a Rafa Nadal 400 pt. in meno nel ranking, tuttavia l’insuccesso lo colloca sempre al secondo posto a quota 9.450 pt..

Il terzo gradino è nelle mani dell’austriaco Thiem con 8.325 pt., anch’egli in calo rispetto ai 9.125 pt. della scorsa settimana.

La novità, come suddetto, riguarda il quarto posto di Medvedev, che scavalca con 6.970 pt. Federer quinto a 6.230 pt.; lo svizzero, tra la doppia operazione al ginocchio e lo stop pandemico, è fermo da quasi un anno. Al sesto posto il tedesco Zverev supera con 5.125 pt. il greco Tsitsipas, settimo, a quota 4.625 pt., ed in caduta libera rispetto ai 5.925 pt. di sette giorni fa. In ottava posizione tiene bene Andrey Rublev con 3.919 pt. grazie ai quali distanzia l’argentino Diego Schwartzman nono a 3.455 pt..

Chiude a fatica la Top-Ten il nostro Matteo Berrettini con 2.875 pt., che adesso dovrà guardarsi le spalle dal sopraggiungere del francese Gael Monfils undicesimo a 2.860 pt., e dal canadese Shapovalov dodicesimo con 2.830 pt..

“Gli italiani nella Top-100”:

Fabio Fognini scende in 17ma posizione a 2.400 pt., mentre Sonego dopo l’exploit di Vienna e la sconfitta di Parigi perde una posizione e arretra al 33mo posto con 1.568 pt..

L’altoaltesino Jannik Sinner è 44mo a 1.214 pt., davanti comunque a Stefano Travaglia 73mo con 869 pt., e a Marco Cecchinato 79mo fermo ad 828 pt.. Chiudono la Top-100 Salvatore Caruso all’82mo posto con 818 pt. e Gianluca Mager 99mo a 725 pt.. Appena fuori dai cento c’è Andreas Seppi, che con i suoi 689 pt. occupa la 104ma posizione.

“Ranking ATP aggiornato al 10-11-2020”:

1Djokovic

11.630 pt.

2 Nadal

9.450 pt.

3 Thiem

8.325pt.

4 Medvedev

6.970 pt.

5 Federer

6.230 pt.

6 Zverev

5.125 pt.

7 Tsitsipas

4.625 pt.

8 Rublev

3.919 pt.

9 Schwartzman

3.455 pt.

10 Berrettini

2.875 pt.

Nella graduatoria femminile il primo posto è nelle mani dell’australiana Barty con 8.717 pt., che precede la rumena Halep, appena guarita dal covid, seconda a 7.255 pt.. Al terzo posto troviamo Naomi Osaka con 5.780 pt., la quale precede Sofia Kenin quarta a 5.760 pt.. La quinta piazza è di Elina Svitolina con 5.260 pt. con cui stacca di appena 55 pt. la Pliskova sesta a 5.205 pt..

La canadese Andreescu conserva la settima posizione a quota 4.555 pt. davanti alla Kvitova, ottava con 4.516 pt. WTA. Il nono posto, invece,è dell’olandese Kiki Bertens ferma a 4.505 pt., che precede la monumentale Serena Williams, decima con 4.080 pt..

“Migliori azzurre in classifica”:

Camila Giorgi è la prima italiana nel ranking in 75ma posizione a 940 pt., seguita da Martina Trevisan 84ma con 879 pt..

Jasmine Paolini è 95ma a 785 pt. e precede Sara Errani al 130mo posto con 584 pt.. Elisabetta Cocciaretto si trova in 134ma posizione a 568 pt. davanti alla Monticone 165ma con 432 pt.; chiude la Top-200 Martina Di Giuseppe al 189mo posto con 354 pt. WTA.

“Ranking femminile WTA aggiornato al 10-11-2020”:

1 Barty 8.717 pt.

2 Halep 7.255 pt.

3 Osaka 5.780 pt.

4 Kenin 5.760 pt.

5 Svitolina 5.260 pt.

6 Pliskova 5.205 pt.

7 Andreescu 4.555 pt.

8 Kvitova 4.516 pt.

9 Bertens 4.505. pt.

10 S.Williams 4.080 pt.