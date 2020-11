UEFA Nations League, dove vedere Croazia Portogallo streaming e diretta tv

UEFA Nations League, ecco dove vedere Croazia Portogallo in streaming e in tv.

Allo Stadion Poljud di Spalato va in scena il match Croazia – Portogallo, gara valida per l’ultima giornata del Gruppo A3 di UEFA Nations League.

La Croazia sembra un’altra squadra rispetto a quella nazionale che arrivò in finale dei Mondiali del 2018. L’involuzione dei croati li ha portati a giocarsi l’ultimo posto del proprio gruppo di Nations League. La nazionale croato infatti ha trovato solo 3 punti in cinque partite del girone ed è a pari punti con la Svezia ultima. Se dovesse perdere contro il Portogallo e la Svezia riuscisse a fare risultato in Francia (già sicura del primo posto), la Croazia scenderebbe in League B.

Il Portogallo invece, dopo aver vinto la scorsa edizione della Nations League, a causa della sconfitta interna subita settimana scorsa contro la Francia per 1-0, non potrà partecipare alle fasi finali della competizione e si deve accontentare del secondo posto. Infatti, i portoghesi hanno conquistato 10 punti e, anche se la Francia dovesse perdere con la Svezia e restare ferma a 13 punti, hanno gli scontri diretti a sfavore e quindi resteranno secondi.

Il Portogallo sembra essere il favorito alla vittoria finale del match, ma potrebbe effettuare ampio turnover e non rischiare i propri big. I precedenti però non sorridono alla Croazia: la nazionale balcanica, nei sei precedenti contro i portoghesi, non ha mai vinto e ha trovato solo una volta il pareggio, trovando solo due reti e subendone undici. La sconfitta più pesante fu proprio quella della gara d’andata che finì 4-1 per il Portogallo.

Il fischio d’inizio di Croazia – Portogallo è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà l’inglese Michael Oliver.

Dove vedere Croazia Portogallo streaming e tv

La sfida di UEFA Nations League non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva italiana. Non sarà possibile seguire la partita nemmeno in streaming. Ma se si vuole seguire la cronaca live della gara, basterà collegarsi ai canali social (Facebook e Twitter) delle due nazionali.