UEFA Nations League, dove vedere Polonia Olanda streaming e diretta tv

UEFA Nations League, dove vedere Polonia Olanda in streaming e in tv.

Allo Stadion Slaski di Chorzow va in scena il match Polonia – Olanda, gara valida per l’ultima giornata del Gruppo A1 di UEFA Nations League.

La Polonia è reduce dalla sconfitta di domenica per 2-0 contro l’Italia e servirebbe un miracolo per qualificarsi alla fase finale della Nations League. Infatti, i polacchi sono al terzo posto a quota 7 punti e, per accedere alla fase finale, non solo dovrebbero battere l’Olanda, ma sperare anche che l’Italia perda contro la Bosnia-Erzegovina, già matematicamente retrocessa in League B.

L’Olanda invece può ancora sperare in una qualificazione. Gli Orange si trovano al secondo posto a quota 8 punti a -1 dall’Italia capolista: per accedere alla fase finale della Nations League servirebbero i tre punti contro la Polonia e sperare che l’Italia non faccia altrettanto contro la Bosnia.

La favorita del match è l’Olanda: nei sedici precedenti tra le due squadre, la nazionale olandese ha vinto per ben sette volte e perso soltanto in tre occasioni. In più, la Polonia non vince contro l’Olanda da nove partite (quattro pareggi, cinque sconfitte): l’ultima vittoria è arrivata quarantuno anni fa, nel maggio del 1979, proprio a Chorzow, nella città che ospiterà la partita di oggi. Ma c’è un dato che fa ben sperare la Polonia: l’ultima sconfitta in casa risale a due anni fa ed è proprio da due anni che la nazionale polacca non perde due partite consecutive.

Il fischio d’inizio di Polonia – Olanda è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà l’israeliano Orel Grinfeld.

Dove vedere Polonia Olanda streaming e tv

La sfida di UEFA Nations League tra Polonia e Olanda non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva italiana. Non sarà possibile seguire la partita nemmeno in streaming. Ma, per tutti i tifosi e gli appassionati che vorranno seguire la gara, basterà collegarsi ai canali social (Facebook, Instagram e Twitter) delle due nazionali e seguire la cronaca live del match.