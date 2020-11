Ziliani scatenato: “Conte flop totale, sta rovinando l’Inter. É inetto e sadico”

Inter flop in Champions League, Ziliani show su Twitter. Dopo la sconfitta di ieri sera in casa contro il Real Madrid, la qualificazione dei nerazzurri agli ottavi di finale della massima competizione europea è appesa ad un filo. A finire sul banco degli imputati sono stati in primis il tecnico Antonio Conte e il suo fedelissimo Arturo Vidal, espulso per proteste nel primo tempo. Il giornalista Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, ha commentato la debacle dell’Inter con una serie di tweet: 1)“Che stia rovinando l’Inter sportivamente (gioca in modo penoso) e moralmente (vedi trattamento inqualificabile riservato a Eriksen) è chiaro da tempo.Flop totale. Però non si può dire.Chissà poi perchè.#InterRealMadrid #InterReal”, 2) “Per i tifosi interisti che da 15 mesi mi insultano. Ve l’avevo detto, #AntonioConte è quello che pareggia col Nordsjaelland, che pareggia col Copenaghen, che si fa buttar fuori dal Galatasaray, che fa 0-0 col Benfica in semifinale di E. League. Questo #InterRealMadrid #InterReal”, 3) “Poteva riuscirci soltanto #AntonioConte: mostrare per 86 minuti di essere inetto, per 4 inetto e sadico. #InterRealMadrid #Eriksen, 4) “#AntonioConte è uno Spalletti che ce l’ha fatta solo nel trapianto dei capelli. #InterRealMadrid #InterReal, 5) “La cosa buffa è che se #AntonioConte valesse solo uno dei 12 milioni che guadagna porterebbe l’Inter a vincere a Moenchengladbach e poi, battendo lo Shakhtar, potrebbe addirittura avere chances di qualificazione se il Real facesse fuori il Borussia. #InterRealMadrid #InterReal”.

La cosa buffa è che se #AntonioConte valesse solo uno dei 12 milioni che guadagna porterebbe l’Inter a vincere a Moenchengladbach e poi, battendo lo Shakhtar, potrebbe addirittura avere chances di qualificazione se il Real facesse fuori il Borussia.#InterRealMadrid#InterReal — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 25, 2020