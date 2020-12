Asian Champions League: Guangzhou Evergrande eliminato

L’Asian Champions League ha completato nella giornata odierna nella bolla qatariota la fase a gironi della zona orientale dopo aver già identificato a inizio ottobre negli iraniani del Persepolis la prima finalista in quella occidentale. I quattro ottavi di finale in programma nel weekend non vedranno la partecipazione del Guangzhou Evergrande che per la prima volta dal 2011 chiude la stagione senza titoli. La compagine di Fabio Cannavaro termina il gruppo G con lo stesso numero di punti (5) del Suwon Samsung Bluewings ma a garantirsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta della zona orientale come seconda classificata alle spalle dei giapponesi del Vissel Kobe è quella sudcoreana per il +1 nella differenza reti rispetto allo zero dei rivali.

L’eliminazione del Guangzhou Evergrande dall’Asian Champions League matura in modo indiretto. Il Suwon Samsung Bluewings che nell’ultimo match in programma aveva bisogno di una vittoria con due reti di scarto per assicurarsi il passaggio del turno la ottiene prevalendo per 2-0 sul Vissel Kobe già certo del primo posto nel raggruppamento. Decisive si rivelano nella ripresa le reti realizzate da Kim Gung-Hee (49’) e Lim Sang-Hyub su calcio di rigore (68’). Il complesso sudcoreano proseguirà la sua avventura affrontando i giapponesi del Yokohama F. Marinos. Gli altri ottavi di finale vedranno opposti il Vissel Kobe ai cinesi dello Shanghai SIPG, i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai Football Club agli australiani del Melbourne Victory ed i cinesi del Beijing Guoan ai giapponesi del Football Club Tokyo.

GRUPPO E: Beijing Guoan (Cina), Chiangrai United (Thalandia), FC Seoul (Corea del Sud) e Melbourne Victory (Australia).

Prima giornata

Melbourne Victory-Chiangrai United 1-0

FC Seoul-Beijing Guoan 1-2

Seconda giornata

Chiangrai United-Beijing Guoan 0-1

FC Seoul-Melbourne Victory 1-0

Terza giornata

FC Seoul-Chiangrai United 5-0

Melbourne Victory-Beijing Guoan 0-2

Quarta giornata

Beijing Guoan-Melbourne Victory 3-1

Chiangrai United-FC Seoul 2-1

Quinta giornata

Beijing Guoan-FC Seoul 3-1

Chiangrai United-Melbourne Victory 2-2

Sesta giornata

Melbourne Victory-FC Seoul 2-1

Beijing Guoan-Chiangrai United 1-1

Classifica: 1. Beijing Guoan 16; 2. Melbourne Victory 7; 3. FC Seoul 6; 4. Chiangrai United 5.

Beijing Guoan e Melbourne Victory qualificate agli ottavi di finale.

GRUPPO F: FC Tokyo (Giappone), Perth Glory (Australia), Shanghai Shenhua (Cina) e Ulsan Hyundai (Corea del Sud).

Prima giornata

Ulsan Hyundai- FC Tokyo 1-1

Perth Glory-Shanghai Shenhua 1-2

Seconda giornata

FC Tokyo-Perth Glory 1-0

Ulsan Hyundai-Shanghai Shenhua 3-1

Terza giornata

FC Tokyo-Shanghai Shenhua 0-1

Ulsan Hyundai-Perth Glory 2-0

Quarta giornata

Perth Glory-Ulsan Hyundai 1-2

Shanghai Shenhua-FC Tokyo 1-2

Quinta giornata

Shanghai Shenhua-Perth Glory 3-3

FC Tokyo-Ulsan Hyundai 1-2

Sesta giornata

Perth Glory-FC Tokyo 0-1

Shanghai Shenhua-Ulsan Hyundai 1-2

Classifica

1. Ulsan Hyundai 16; 2. Tokyo 10; Shanghai Shenhua 7; Perth Glory 1.

Ulsan Hyundai e Tokyo qualificate agli ottavi di finale.

GRUPPO G: Guangzhou Evergrande (Cina), Suwon Samsung Bluewings (Corea del Sud) e Vissel Kobe (Giappone).

Prima giornata

Suwon Samsung Bluewings-Guangzhou Evergrande 0-0

Seconda giornata

Suwon Samsung Bluewings-Vissel Kobe 0-1

Terza giornata

Vissel Kobe-Guangzhou Evergrande 0-2

Quarta giornata

Guangzhou Evergrande-Vissel Kobe 1-3

Quinta giornata

Guangzhou Evergrande-Suwon Samsung Bluewings 1-1

Sesta giornata

Vissel Kobe-Suwon Samsung Bluewings 0-2

Classifica

1. Vissel Kobe 6; 2. Suwon Samsung Bluewings 5 (3-2 d.r.); 3. Guangzhou Evergrande 5 (4-4).

Vissel Kobe e Suwon Samsung Bluewings qualificate agli ottavi di finale.

GRUPPO H: Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sud); Shanghai SIPG (Cina); Sydney FC (Australia); Yokohama F. Marinos (Giappone).

Prima giornata

Jeonbuk Hyundai Motors-Yokohama F. Marinos 1-2

Sydney FC-Shanghai SIPG 1-2

Seconda giornata

Yokohama F. Marinos-Sydney FC 4-0

Jeonbuk Hyundai Motors-Shanghai SIPG 1-2

Terza giornata

Yokohama F. Marinos- Shanghai SIPG 1-2

Sydney FC- Jeonbuk Hyundai Motors 2-2

Quarta giornata

Shanghai SIPG-Yokohama F. Marinos 0-1

Jeonbuk Hyundai Motors- Sydney FC 1-0

Quinta giornata

Yokohama F. Marinos-Jeonbuk Hyundai Motors 4-1

Shanghai SIPG-Sydney FC 0-4

Sesta giornata

Shanghai SIPG-Jeonbuk Hyundai Motors 0-2

Sydney FC-Yokohama F. Marinos 1-1

Classifica: 1. Yokohama Marinos 13; 2. Shanghai SIPG 9; 3. Jeonbuk Hyundai Motors 7; Sydney FC 5.

Yokohama F. Marinos e Shanghai SIPG qualificate agli ottavi di finale.

Ottavi di finale zona orientale

6 dicembre

Beijing Guoan-FC Tokyo

Ulsan Hyundai-Melbourne Victory

7 dicembre

Vissel Kobe-Shanghai SIPG

Yokohama F. Marinos-Suwon Samsung Bluewings