Basaksehir si riparte dal 14

Serata amara sul cielo parigino che mette in imbarazzo il calcio europeo su un episodio di razzismo avvenuto tra il Psg e la squadra turca del Basaksehir al minuto 13 esattamente tra il quarto uomo e il vice allenatore Pierre Webo. Infatti in una frase incriminata che non è sfuggita a quest’ultimo

definendolo negru in lingua Rumena e mandando in escandescenza tutto il Basaksehir, ma fortunatamente anche gli addetti ai lavori con i giocatori in testa da parte del Psg vedi Mbappe e Neymar si schierano subito dalla parte di Webo scagliandosi tutti verso il Sig. Coltescu.

A quel punto la situazione è degenerata facendo intuire l’uscita dal campo da parte delle squadre in quanto un comportamento del genere non è torrelabile specie nella campagna che il calcio europeo conduce da sempre contro questa problematica. A seguire Demba ba attaccante del Basaksehir non ci stà e vuole spiegazioni sull’ accaduto, intanto l’arbitro espelle Webo su indicazione del 4 uomo si cerca pian piano di riportare la calma. Ma ormai è troppo tardi per rimediare con giustifiche da parte di Coltescu che cerca di scusarsi spostandosi in sala Var, mentre i giocatori rimangono negli spogliatoi in uno stadio deserto con le sole telecamere presenti.

La stessa Uefa vuole fare chiarezza di quanto è successo ma nel frattempo verrà cambiata la terna arbitrale con spostamento della partita al giorno dopo ripartendo dal 14° minuto stabilito. Purtroppo il mondo del calcio deve ancora una volta ripartire da un brutto episodio, ma se facciamo un parallelo nel nostro paese viene in mente non molto tempo fà a Busto Arsizio dei cori razzisti verso Boateng giocatore in forza allora al Milan reo di aver scagliato il pallone verso le tribune facendo vergognare la stessa città con giocatori al seguito.

Il razzismo va condannato sempre in tutte le sue forme lo si può definire nel caso di Webo una violenza verbale che tocca l’anima nel profondo distruggendo le radici di appartenenza, mettendo in disagio a livello mondiale lo stesso sport visto da milioni di appassionati. Alla fine i giocatori sono tutti Webo e non importa il colore la cosa importante lo si spera che simili manifestazioni non debbano più accadere in una sola parola Respect.