Basket, Eurolega: risultati e classifica dopo la 12a giornata

Con Real Madrid-Lione si è conclusa la 12a giornata dell’ Eurolega, che ha visto la vittoria degli spagnoli (19-26, 21-24, 21-20, 30-14) per 91-84.

I francesi di Tony Parker in vantaggio fino alla fine del terzo quarto, crollano negli ultimi 10 minuti subendo un parziale di 30-14 e dicono addio ad una rimonta, per ora, alla zona play-off.

I Top scorer della serata sono stati: Cole e Yabusele per i transalpini con 21 punti a testa, e Llull e Tavares per il Real con 19 punti ciascuno.

Il Bayern di Trinchieri, soffre, ma vince di misura per 80-77 contro il Khimki Mosca per 80-77 (15-22, 28-18, 21-24, 16-13), piegando la resistenza degli ospiti solo nei secondi finali dell’incontro, e portandosi con il successo al terzo posto alle spalle del Barcellona e del Cska di Hackett. I migliori realizzatori sono stati: per i tedeschi Baldwin con 19 pt. e Zipser con 18, mentre per i moscoviti Shved tocca quota 20 pt. e Monroe 18.

Il Barcellona, dell’ allenatore lituano Jasikevicius, riscatta la sconfitta della scorsa settimana a Lione, espugnando il Zalgirio Arena di Kaunas per 62-73 (14-17, 19-22, 15-16, 14-18). Gli spagnoli sono sempre stati in testa fino anche al più 14 (56-70) dell’ultimo quarto e non hanno mai avuto difficoltà nel gestire la gara. I marcatori più prolifici risultano essere: Davies e Kuric, per il Barca, rispettivamente con 16 e 15 pt., e Jokubaitis con 15 pt. per i padroni di casa.

Il Baskonia di Polonara vince bene in casa dei turchi dell’Anadolu di mister Ataman per 59-77 (20-17, 17-25, 13-21, 9-14), grazie ad una difesa granitica e ad un’ottima prova di squadra. Le maggiori criticità per la squadra di Jvanovic ci sono state solo nel primo quarto, conclusosi per 20-17 per i padroni di casa, dopo di chè gli ospiti hanno preso il sopravvento dominando il match. Lo statunitense Peters del Baskonia è stato il migliore realizzatore della serata con 18 pt., seguito dal suo compagno di squadra Achille Polonara con 12 pt., per l’Efes invece ci sono stati 8 miseri punti del fuoriclasse Larkin e 7 per Moerman e Sanli.

Nelle altre gare del giovedì, già ampiamente commentate, il Valencia cede in casa per 92-100 contro l’Alba Berlino dell’infortunato Fontecchio. L’Olimpia Milano crolla nel finale, cedendo punti preziosi ai greci del Panathinaikos, per 77-80, il Maccabi piega la resistenza della Stella Rossa per 81-76, mentre il Fenerbahce supera in Russia, nell’ultimo quarto, lo Zenit per 73-65. Infine il Cska Mosca infligge 19 punti di distacco all’Olympiacos chiudendo la pratica sull’80-61.

Risultati giovedi 3 dicembre 2020:

Cska M.-Olympiacos

80-61 (20-19, 19-10, 17-9, 24-23).

Zenit-Fenerbahce

65-73 (14-23, 18-22, 21-8, 12-20).

Maccabi-Stella Rossa

81-76 (23-20, 18-18, 15-17, 25-21).

Olimpia Milano-Panathinaikos

77-80 (22-18, 20-12, 18-24, 17-26).

Valencia-Alba Berlino

92-100 (21-27, 29-24, 15-32, 27-17).

Risultati venerdi 4 dicembre 2020:

Anadolu Efes-Baskonia

59-77 (20-17, 17-25, 13-21, 9-14).

Zalgiris Kaunas-Barcellona

62-73 (14-17, 19-22, 15-16, 14-18).

Bayern Monaco-Khimki Mosca

80-77 (15-22, 28-18, 21-24, 16-13).

Real Madrid-Lione Villeurbanne

91-84 (19-26, 21-24, 21-20, 30-14).

Classifica, tra parentesi il numero di gare giocate:

Barcellona

18 punti (11)

Cska M.

18 pt. (12)

Bayern M.

16 pt. (12)

Valencia

14 pt. (11)

Real Madrid

14 pt. (12)

Zenit S.P.

12 pt. (9)

Olimpia Armani Milano

12 pt. (10)

Baskonia

12 pt. (11)

Anadolu Efes

12 pt. (11)

Olympiakos

10 pt. (10)

Zalgiris Kaunas

10 pt. (12)

Fenerbahce

10 pt. (12)

Panathinaikos

8 pt. (11)

Alba Berlino

8 pt. (11)

Maccabi Tel Aviv

8 pt. (12)

Stella Rossa

8 pt. (12)

Lione V.

6 pt. (10)

Khimki M.

4 pt. (11).