Borussia Dortmund-Lazio: probabili formazioni, orario, luogo e precedenti

Dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro l’Udinese per 1-3, la Lazio di Simone Inzaghi si catapulta nella realtà europea dove, nella quinta giornata del Gruppo F di Champions League, affronterà il Borussia Dortmund allenato da Favre. Borussia Dortmund-Lazio si prospetta un match cruciale per il destino del Gruppo F: la squadra vincitrice infatti passa matematicamente al turno successivo; in caso di pareggio entrambe le compagini invece passerebbe il Borussia mentre la Lazio sarebbe ad un passo dalla qualificazione (se il Club Brugge batte lo Zenit, ndr.). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili relative alle probabili formazioni, orario, luogo, statistiche e precedenti.

Borussia Dortmund-Lazio: orario, luogo e precedenti

Il match Borussia Dortmund-Lazio, valido per la quinta giornata di Champions League, si giocherà allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 2 Dicembre 2020. L’unico recente precedente in gara ufficiale di Borussia Dortmund-Lazio è quello del match di andata, quando la Lazio si è imposta sui ‘gialloneri’ per 3-1 con le reti di Immobile, Akpa Akpro e l’autorete di Hitz.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Lazio: dubbio Luiz Felipe

La Lazio di Simone Inzaghi dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2 con Strakosha tra i pali; Patric (o Luiz Felipe), Acerbi e Radu a comporre la linea difensiva; Lazzari e Marusic sulle fasce con Luis Albero, Leiva e Milinkovic a centrocampo. In avanti confermata la coppia Immobile-Correa, con Caicedo pronto a subentrare a partita in corso.

Probabili formazione LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Probabile formazione BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel, Can; Brandt, Reus, Sancho; Haaland. All.: Favre.