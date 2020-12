Brasileirão, 23a giornata: Atlético Mineiro al comando, Internacional e Fluminense perdono terreno

Il ventitreesimo turno del Brasileirão vede l’Atlético Mineiro, vittorioso in casa per 2-1 sul Botafogo, riprendere il comando solitario della graduatoria complice il rinvio della sfida tra Gremio e Flamengo per l’impegno previsto per stanotte al Maracanã del Mengão nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores contro gli argentini del Racing Avellaneda. Fermo a quota 39 il Rubro-Negro, oltre a vedersi staccare dal Galo, subisce anche il sorpasso del San Paolo. Il Tricolor paulista, protagonista all’Arena Fonte Nova di Salvador di un’affermazione per 3-1 sul Bahia, s’insedia in seconda posizione ad una lunghezza dalla capolista.

L’Internacional torna a muovere la propria classifica dopo due ko di fila ma lo 0-0 esterno contro l’Atletico Goianiense non si rivela sufficiente al Colorado per evitare lo scivolamento a meno cinque dalla vetta e l’aggancio al quarto posto di Palmeiras, Santos e Gremio uscite tutte vincenti dai rispettivi impegni interni. Il Verdão si lascia immediatamente alle spalle la clamorosa battuta d’arresto patita in trasferta contro il Goiás ottenendo, a spese dell’Athletico Paranaense battuto all’Allianz Parque per 3-0, il quinto successo nelle ultime sei gare. Si riscatta anche il Santos: il Peixe, reduce dal ko di Curitiba contro il Furacão, s’impone all’Estadio Vila Belmiro sullo Sport Recife per 4-2. Il quartetto a quota 37 è completato dal Gremio che nel recupero della sesta giornata prevale in casa per 2-1 contro il Goiás. Con un punto in meno, disceso in ottava posizione, troviamo il Fluminense non andato oltre lo 0-0 contro il Bragantino nell’ultimo match del ventitreesimo turno disputato al Maracanã.

Il Fortaleza, fermato sul proprio terreno dal Goiás sull’1-1, si vede raggiungere al nono posto a quota 29 dal Ceará e dal Corinthians rispettivamente vittoriosi in trasferta sul Vasco da Gama per 4-1 e sul Coritiba per 1-0. La giornata, con la sola eccezione per il pari esterno colto dall’Esmeraldino al Castelão, si rivela priva di soddisfazioni per tutte le altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Classifica Brasileirão dopo la ventitreesima giornata

Atlético Mineiro 42; San Paolo** 41; Flamengo* 39; Internacional, Palmeiras*, Santos e Gremio* 37; Fluminense 36; Fortaleza, Ceará e Corinthians 29; Athletico Paranaense, Bahia e Atlético Goianiense 28; Bragantino 27; Sport Recife 25; Vasco da Gama* 24; Coritiba e Botafogo* 20; Goiás* 16.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.