ACR Messina-Gelbison Cilento, si torna in campo. A più di un mese di distanza dalla sconfitta nel derby contro l’FC Messina la squadra di Novelli affronta i campani nel recupero della sesta giornata. I siciliani hanno totalizzato otto punti in cinque gare mentre gli ospiti hanno tre lunghezze in meno e non vincono dal primo turno con il 3-2 nel derby contro il Santa Maria Cilento. Il match ACR Messina-Gelbison Cilento, valido per il girone I della Serie D, si gioca domenica 6 dicembre alle ore 14.30 nello stadio Franco Scoglio di Messina. L’arbitro designato per la sfida è il signor Sicurello di Seregno.



ACR Messina-Gelbison Cilento, le parole di Novelli. Il tecnico dei peloritani ha parlato così ai microfoni di messinasportiva.it: “Trovo giusto che arrivi un nuovo protocollo, perché continuare su questa strada non andava bene. Con un calciatore positivo si bloccava una gara, adesso se ne dovranno avere tre o quattro positivi per fermare un match. La tutela della salute è prioritaria, speriamo di uscire tutti presto da questa situazione e di avere tutti un beneficio anche a livello psicologico. Filosofia di gioco? I tre punti arriveranno attraverso la ricerca del gioco. Dovremo essere più concreti, bravi a costruire in difesa e centrocampo e più belli nella finalizzazione non solo con gli attaccanti ma anche con centrocampisti e difensori. È una questione di mentalità: se metti qualità nel lavoro poi è normale che si muova anche la classifica”.

Dove vedere ACR Messina-Gelbison Cilento, streaming gratis e diretta tv Sportitalia?

Il match ACR Messina-Gelbison Cilento sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sulla pagina facebook del team siciliano. La sfida non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, emittente che ha acquistato i diritti della Serie D, che ha deciso di trasmettere domenica 6 novembre l’incontro Follonica Gavorrano-Montevarchi.