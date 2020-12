Dove vedere Avellino-Ternana Serie C, streaming gratis e diretta su Cusano Italia TV?

Avellino-Ternana, big match in scena al Partenio. I campani di Piero Braglia sono al quinto posto della classifica con 21 punti e due gare da recuperare, mentre gli umbri sono i leader indiscussi della graduatoria con 36 punti e vengono da dieci vittorie consecutive. Il match Avellino-Ternana, valido per la quindicesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca domenica 13 dicembre alle ore 17.3’0 nello stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI AVELLINO-TERNANA SERIE C

AVELLINO (3-5-2): Pane; Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Mammarella; Proietti, Damian; Partipilo, Vantaggiato, Furlan; Raicevic.

Dove vedere Avellino-Ternana, streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C

Il match Avellino-Ternana sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre visibile su tutto il territorio italiano) che ha acquisito nei giorni scorsi i diritti per le partite della squadra di Lucarelli e in diretta streaming gratis sul sito cusanoitaliatv.it