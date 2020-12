DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER, STREAMING E DIRETTA TV

Il lunch match dell’undicesima giornata di Serie A andrà in scena alla Sardegna Arena tra Cagliari-Inter. I rossoblù stanno facendo un campionato discreto, nelle ultime cinque gare una sola vittoria, quella contro la Sampdoria, poi due pareggi e due sconfitte. I padroni di casa in classifica alloggiano in dodicesima posizione con 12 punti.

L’Inter è reduce da una doppia delusione in questa settimana, fuori dalla Champions e anche dalla possibilità di essere inseriti tra i sedicesimi di Europa League. Adesso tutta la concentrazione dei nerazzurri è per il campionato, partendo proprio da Cagliari.

Entrambe le formazioni cercano punti per avere continuità, il Cagliari spera nel fattore campo e quello psico-fisico dell’Inter, stanchi e demoralizzati dalla Champions League, l’Inter cerca riscatto dopo il grande rammarico. In campionato gli uomini allenati da Conte arrivano però da tre successi consecutivi: Bologna, Sassuolo e Torino. In classifica l’Inter è al terzo posto, con la possibilità di superare il Sassuolo in seconda posizione, con un solo punto di differenza e ha già giocato venerdì.

In Serie A sono 80 i precedenti tra Cagliari e Inter: 38 sono le vittorie dei nerazzurri, 28 i pareggi e solo 14 vittorie per i rossoblù.

Dove vedere Cagliari-Inter, streaming e diretta Tv

Una sfida interessante quella tra Cagliari-Inter, arbitrata da Pasqua F e che avrà inizio alle ore 12.30 alla Sardegna Arena. Il match verrà trasmesso in esclusiva e in diretta su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento).

La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Per tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta, ci sarà infine anche la possibilità di sintonizzarsi sul canale Dazn 1 del decoder Sky Q.