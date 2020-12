Dove vedere Foggia-Palermo, streaming gratis Serie C e diretta tv Antenna Sud?

Foggia-Palermo, sfida dal sapore di Serie A in scena allo Zaccheria. C’è forte tensione in casa pugliese dopo l’attentato intimidatorio nei confronti del capitano Gentile. La squadra di Marchionni occupa l’ottavo posto in classifica con 18 punti e sfiderà i rosanero di Boscaglia che hanno due lunghezze di meno. Il match Foggia-Palermo, valido per la quattordicesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca domenica 6 novembre alle ore 14 nello stadio Pino Zaccheria di Foggia. L’arbitro designato per la sfida è il signor Luca Angelucci della sezione di Foligno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FOGGIA-PALERMO SERIE C

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Garofalo, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D’Andrea.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Crivello; Odjer, Broh; Silipo, Rauti, Kanoute; Saraniti.

Dove vedere Foggia-Palermo, streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C?

Il match Foggia-Palermo sarà visibile in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere anche per il mese di dicembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Non è ancora chiaro se gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta televisiva su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale che ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi ma non ha ancora pubblicato il palinsesto del weekend sportivo.