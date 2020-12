Dove vedere Gravina Taranto, streaming gratis e diretta TV Serie D

Dove vedere Gravina Taranto, presentazione del match. Dopo il periodo di pausa dovuto all’emergenza Covid-19, ritorna il campionato di Serie D. Domani pomeriggio alle ore 14.30 al ‘Vicino’ il Gravina di mister Antonio Deleonardis ospiterà il Taranto di mister Giuseppe Laterza, il match é valido per la 7.a giornata del girone H di Serie D.

I murgiani hanno raccolto 6 punti (2 vittorie e 3 pareggi) in 5 giornate di campionato e sono reduci dalla vittoria per 1-3 contro il Portici nel recupero della 6.a giornata di campionato. Gli ionici, invece, sono secondi in classifica con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Casarano nel recupero della 5.a giornata.

Gravina-Taranto sarà diretta dal signor Geremia Vincenzo De Capua di Nola, coaudiuvato dai signori Antonio Portella di Frattamaggiore e Stefano Vito Martinelli di Potenza.

Dove vedere Gravina Taranto, diretta TV e streaming

Dove vedere Gravina Taranto in TV e streaming. Il match Gravina Taranto, valido per la 7.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmesso in dirretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digirale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e sarà visibile anche sulla pagina Facebook di ‘Canale 85’. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.