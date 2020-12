Dove vedere Manchester City-Marsiglia: streaming e diretta Tv

Questa sera alle 21, all’Ethiad Stadium di Manchester, va in scena la gara tra il City e i francesi del Marsiglia. La gara è valida per la sesta ed ultima giornata di Champions League del Gruppo C, dove tutto è stato già definito nell’ultima giornata. Il City, con 4 vittorie e 1 pareggio, è il vincitore del gruppo; al secondo posto il Porto. Infine troviamo Olympiakos e Marsiglia, rispettivamente in 3a e 4a posizione, con tre punti. Questa sera la gara è importante soprattutto per gli uomini allenati da André Villas-Boas, perché sono ancora in corsa per qualificarsi alla Uefa Europa League. Una situazione non facile, considerando che Pep Guardiola ed i suoi giocatori sono imbattuti in casa da 10 gare europee. I francesi non hanno fatto un percorso grandioso, 1 successo e 4 sconfitte quest’anno, fuori casa hanno vinto solo una delle ultime 15 trasferte europee. I Citizen scenderanno in campo con un po’ di turnover, così come aveva annunciato precedentemente l’allenatore. Solo questo potrebbe aiutare i Focesi a raggiungere l’obiettivo Europa League.

Dove vedere Manchester City-Marsiglia Tv

La sfida di Champions League tra Marsiglia e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 256 satellite). Il collegamento inizierà alle ore 20 con l’ampio prepartita.

Dove vedere Manchester City-Marsiglia Streaming

La partita in scena all’Ethiad Stadium può essere seguita anche in streaming. Per tutti gli abbonati di Sky, si può guardare la partita tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS. Anche su Now Tv è possibile vedere Manchester City-Marsiglia, il servizio On Demand di Sky.