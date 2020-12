Palermo-Viterbese, i rosanero in cerca della vittoria. I siciliani sono reduci dal successo rotondo 3-0 contro il Monopoli, il quarto negli ultimi cinque incontri, e, dopo un inizio di stagione difficile, stanno risalendo piano piano la classifica. La squadra di Boscaglia occupa attualmente il decimo posto con quindici punti ma, in caso di vittoria contro i laziali, farebbe un ulteriore balzo in zona playoff. Gli ospiti sono in crisi nera, sono penultimi con sette punti ed hanno collezionato tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei gare di campionato. Il match Palermo-Viterbese, valido come recupero dell’ottava giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca mercoledì 2 dicembre alle ore 15 nello stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano. L’orario d’inizio della partita è stato anticipato al pomeriggio. L’arbitro designato per la sfida è il signor Cascone della sezione di Nocera Inferiore.

Dove vedere Palermo-Viterbese, streaming gratis e diretta tv Serie C

Il match Palermo-Viterbese sarà visibile in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre e dicembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it, sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Gli appassionati non potranno seguire la sfida anche in diretta streaming su LIVENow.