Dove vedere Piacenza-Novara, streaming gratis Serie C e diretta tv Sky

Piacenza-Novara, si recupera la dodicesima giornata. I padroni di casa sono reduci dal roboante 6-0 contro la Pro Sesto che ha interrotto una striscia negativa di quattro turni senza vittoria. Ora la squadra di Manzo occupa il terzultimo posto in classifica con tredici punti e sfida i piemontesi che non vedono il successo da ben otto turni. Il matcb Piacenza-Novara, valido come recupero della dodicesima giornata del girone A della Serie C 2020/2021, si gioca mercoledì 9 dicembre alle ore 15 nello stadio Garilli di Piacenza.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIACENZA-NOVARA SERIE C

PIACENZA (4-3-3): Vettorel, Simonetti, Saputo, Battistini, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Gonzi, Corradi, Villanova. Allenatore: Manzo.

NOVARA (3-5-2): Lanni; Sbraga, Migliorini, Bove; Bianchi, Buzzegoli, Firenze, Collodel, Lamanna; Cisco, Zigoni. Allenatore: Banchieri.

Dove vedere Piacenza-Novara, streaming gratis e diretta tv Sky

Il match Piacenza-Novara sarà visibile in diretta streaming gratuita su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, mobile e tablet. Dopo i disservizi delle ultime giornate, la piattaforma ha deciso di trasmettere per il mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C in diretta gratuita sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà visibile anche in pay per view in diretta tv su Sky al prezzo di 4,99 euro. La pay tv satellitare ha raggiunto l’accordo per trasmettere quindici match di ogni turno della Serie C.