DOVE VEDERE PORDENONE-EMPOLI: STREAMING E DIRETTA TV

Questa sera alle 21, allo Stadio Guido Teghil di Lignano, va in scena l’incontro tra Pordenone-Empoli. La gara chiude la decima giornata di Serie B. I toscani stanno disputando un campionato con risultati che promettono bene sul lungo percorso: 5 vittorie, 3 pareggi, 1 sola sconfitta. Al momento sono sesti in classifica e con una vittoria potrebbero portarsi in seconda posizione. Quest’anno il campionato cadetto è davvero combattuto. I padroni di casa con all’attivo 6 pareggi, 2 vittorie ed una sconfitta, procedono con andamento discreto e, di questo passo non potranno ambire a grandi obiettivi, se non quello di restare in B.

L’Empoli nelle ultime ore ha fatto sapere che alcuni giocatori sono risultati positivi al Covid-19, senza specificare nessun nome, per rispettare la privacy degli stessi. Fin quando non saranno pubblicate le formazioni ufficiali, sarà difficile capire chi è positivo.

Dove vedere Pordenone-Empoli, streaming e diretta tv

Sarà possibile vedere la gara Pordenone-Empoli sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti di trasmissione nel nostro Paese del campionato di cadetteria. Il match di Serie B sarà quindi osservabile non solo sul canale dedicato di DAZN su Sky ma anche sul sito ufficiale della piattaforma. La partita può essere seguita su una Smart Tv, su tutti i dispositivi con la relativa App di DAZN (pc, smartphone, tablet).