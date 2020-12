DOVE VEDERE PSG-INSTABUL B: STREAMING E DIRETTA TV

Nel Gruppo H è ancora tutto da decidere, tre squadre con 9 punti: PSG, Manchester United e Lispia; l’Istanbul B. è ultimo con 3 punti, oramai fuori dai giochi. Questa sera, con l’ultima gara della fase a gironi verranno fuori le due squadre che passano agli ottavi e la squadra che accederà ai Play-off di Europa League.

Al Paris Saint Germain basta una vittoria, questo gli servirebbe per chiudere il girone in testa alla classifica. Il Basaksehir ha vinto una sola gara in questa fase di Champions League, poi ha rimediato 4 sconfitte. Questa sera un suo qualsiasi risultato positivo non aiuterebbe la squadra. Sicuramente delle squadre del Gruppo H la partita più semplice è proprio questa del PSG. Bisogna dire che i parigini potrebbero anche permettersi un pareggio per passare il turno o addirittura una sconfitta, a patto che non ci sia pareggio tra United e Lipsia. Ma Neymar e compagni non saranno impegnati a guardare gli altri risultati, il loro obiettivo sarà vincere ogni gara possibile per arrivare in finale.

Dove vedere PSG-Istanbul Basaksehir: streaming e diretta Tv

Il match dell’ultima giornata di Champions League tra Paris Saint German e Istanbul Basaksehir andrà in scena allo Stadio Parc des Princes di Parigi alle ore 21 dell’8 dicembre. Per seguire la partita da casa c’è la diretta TV su Sky Sport Hd (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky.