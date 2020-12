Dragusin: il futuro è alla Juventus

Ha fatto il suo esordio contro la Dinamo Kiev, nel corso di una partita già assestata, ma ha fatto comunque bene Radu Dragusin. Il giovane bianconero non ha avuto neppure il tempo di pensarci, che si è ritrovato in campo, in una partita di Champions League, con i “grandi”, che fino a quel momento aveva osservato soltanto dalla panchina. Una panchina sulla quale ha intenzione di rimanere, perché il suo futuro la giovane promessa della Juventus lo vede solo in bianconero, come racconta il suo agente, Florin Manea:

«Abbiamo parlato subito dopo la partita: era sorpreso per il debutto. Pirlo gli ha detto ‘entri adesso’. Non ha avuto tempo neanche di pensarci e di rifletterci: senza riscaldamento, è stata una bella cosa da parte del mister. È entrato e ha fatto bene. La gara era già sul binario ma per lui è stato importante prendere contatto con la squadra. Non c’è mai stato in testa nostra l’idea di partire, l’accordo non sarà un problema. In futuro lo troveremo, si vede alla Juventus»

E la Juventus, si sa, è sempre ben disposta ad accogliere a braccia aperte chi ha le idee chiare sul proprio futuro, soprattutto quando sono seguite da passione e determinazione.