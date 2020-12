Fabregas: “Ronaldo e Morata hanno un segreto”

In una lunga intervista per Tuttosport in cui rivela la sua stima per la Juventus, Fabregas ha anche fatto il punto sui due più temuti della Juventus in questo momento: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il primo, lui stesso racconta, non l’ha mai conosciuto di persona ma tutti gli hanno sempre parlato della sua professionalità, mentre con il secondo ci ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del Chelsea, oltre che la Nazionale Spagnola. Che Ronaldo e Morata insieme si trovino benissimo è un dato di fatto (e di gol!) e Fabregas svela quale secondo lui è il loro segreto:

“Non conosco personalmente Cristiano Ronaldo, ma tutti mi raccontano che è super professionale e possiede una mentalità incredibile. Non sarà più il CR7 che salta gli uomini in dribbling, però segna tantissimo. E vince. Io spero di arrivare fino ai 36 anni, così da aver fatto 20 anni di carriera! Ad Alvaro Morata negli ultimi anni è mancata regolarità, ne abbiamo parlato spesso quando eravamo compagni nel Chelsea. Adesso l’ha ritrovata: merito della Juve e della famiglia, che in Italia si trova molto bene. L’ho sentite da poco, è molto felice. Lui e Ronaldo sono una bella coppia d’attacco, si compensano e segnano entrambi”