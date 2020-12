Inter-Bologna, probabili formazioni: Lukaku e Sanchez dal 1′ insieme

L’Inter ospita il Bologna a San Siro per la decima gara di campionato. Dopo il gran successo in Germania, contro il Borussia M., in Champions League, Antonio Conte e la sua squadra dovranno fare i conti con un buon Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic.

L’Inter arriva carico a mille dopo una grandissima partita europea non facile, ma neanche questa sera a Milano potranno sbagliare i nerazzurri se vogliono continuare a lottare per un obiettivo importante in Serie A. Un successo consentirebbe ai giocatori della Beneamata di ottenere tre vittorie consecutive e l’umore giusto per affrontare l’ultima e decisiva gara di Champions League contro lo Shakthar. Al momento l’Inter alloggia in seconda posizione in classifica, con 18 punti, per non perdere la corsa in classifica dovrà lottare per una vittoria. Antonio Conte potrebbe anche pensare ad un mini turnover, ma non dovrebbero esserci grandi cambiamenti, almeno per come viene riportato su La Gazzetta dello Sport. Nerazzurri in 3-5-2, con Handanovic tra i pali; Antonio Conte dovrebbe schierare in difesa centrale De Vrij e Bastoni, sulle corsie laterali Hakimi e Skriniar. Al centrocampo Vidal, Brozovic, Perisic e Gagliardini, con Lukaku e Sanchez in attacco.

Il Bologna in Seria A non conosce mezze misure, al momento nessun pareggio per la corazzata di Sinisa, con un ruolino fatto di 4 vittorie e 5 sconfitte, è a metà classifica. Gli emiliani daranno filo da torcere ai nerazzurri, nelle grandi gare arrivano sempre super carichi. Non ci sarà Orsolini, alle prese con un nuovo infortunio, dovrebbe essere sostituito da Sansone o Barrow. A parte questo, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti per Mihajlovic. Previsto un 3-4-1-2, tra i pali Skorupski, la difesa composta da Medel, Tomiyasu, Danilo; centrocampo a 4 con De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey, Soriano, Barrow e Palacio.

Inter-Bologna, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. A. Conte

Bologna (3-4-1-2): Skorpuski; Hickey, Tomiyasu, Danilo, De Silvestri, Svamberg, Schouten; Palacio, Soriano, Sansone; Barrow. All. S. Mihajlovic