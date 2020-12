Juventus, doppia vittoria ai Golden Foot Awards: premiati Ronaldo e Agnelli

Il Golden Foot 2020 va a Cristiano Ronaldo. Quest’anno il Golden Foot Awards giungono alla 18a edizione ed è uno dei premi che mancava nella bacheca del portoghese. Infatti questo premio viene assegnato una sola volta nella carriera e ogni anno il vincitore viene scelto attraverso il web dai voti ricevuti dai tifosi. Per essere candidabili bisogna ave compiuto almeno 28 anni.

Il premio fu istituito nel 2003 e fino ad oggi ha premiato le stelle del calcio più importanti, tra i quali anche diversi italiani: Roberto Baggio, il primo a vincere nel 2003; Alessandro Del Piero nel 2007; Francesco Totti nel 2010; Gianluigi Buffon nel 2016.

Juventus, Ronaldo miglior giocatore del 2020

Il premio va al miglior giocatore dell’anno solare, quindi CR7 è il miglior giocatore del 2020. Per la prima volta, insieme al Golden Foot, è stato assegnato anche un nuovo premio: il Golden Foot Prestige Award. Questo premio va ad un presidente ancora in attività, scelto dalla stampa internazionale. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ad Andrea Agnelli. Doppia vittoria per i bianconeri che chiudono il particolare anno 2020 nel migliore dei modi.

Al vincitore del premio Golden Foot spetta di lasciare l’impronta dei propri piedi alla Champions Promenade, una specie di Walk of Fame dei calciatori che si trova nel Principato di Monaco. Ogni anno la premiazione prevedeva una serata di gala, quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non ci sarà.