Juventus, nuovo ko di Demiral: out almeno 10 giorni

Non ci sono buone notizie per Andrea Pirlo. La Juventus aveva appena ritrovato tutta la difesa e e deve fare i conti con un nuovo infortunio a Merih Demiral. L’infortunio è arrivato ieri durante la gara contro la Dinamo Kiev, quando a metà secondo tempo era stato sostituito da Andrea Pirlo. Le condizioni non sembravano gravi, ma il difensore turco sarà di nuovo fuori dai giochi.

Juventus, Demiral valutato tra 10 giorni

In seguito ai primi esami, tra il dopo gara ed oggi, il ventiduenne bianconero ha riportato una lesione di basso grado al muscolo retto della coscia destra. L’infortunio, fortunatamente, è stato definito di basso grado quindi non dovrebbe trattenere fuori dal campo per molto tempo il giocatore.

L’ex difensore di Sassuolo e Sporting Lisbona aveva da poco ripreso a giocare, si era infortunato meno di un mese fa, saltando diverse partite, incluse Benevento e Ferencvaros, per un altro problema muscolare. Demiral era tornato in campo proprio contro gli ucraini. Il giorno prima era toccata la stessa sorte a Chiellini, i due saranno fuori dai giochi per un paio di settimane. Andrea Pirlo per fortuna potrà contare su Bonucci, tornato disponibile dopo lo stop; De Ligt, tornato in grande forma e Danilo, nel derby della Mole che andrà in scena all’Allianz Stadium sabato 5 dicembre alle ore 18.