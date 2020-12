Juventus, superato il Real Madrid: terza in classifica Ranking Uefa

Nuovo record per la Juventus. In seguito all’ultimo andamento positivo in Champions League, i bianconeri superano il Real Madrid e si piazzano sul podio, al terzo posto nella classifica Ranking Uefa. Nel mese di novembre la società di Andrea Agnelli era arrivata al quarto posto, superando l’Atletico Madrid. Grazie alla vittoria contro la Dinamo Kiev per 3-0, i bianconeri fanno un passo in avanti davvero importante.

La squadra allenata da Zinedine Zidane, invece, ha rimediato una brutta sconfitta contro gli ucraini dello Shakthar, mettendo in pericolo il passaggio di turno e la posizione dell’allenatore. In questo modo il Real Madrid scende in classifica, lasciando la posizione ai bianconeri.

Juventus, un salto di qualità in Europa

Con questo passo in avanti in classifica la Juventus sale sul podio, dove al primo posto c’è il Bayern Monaco e al secondo posto il Barcellona. Nella classifica ci sono anche Napoli (18), Roma (20), Inter (25). Altro cambiamento da segnalare nella Top 10 è anche quello del Paris Saint Germain che dall’ottava posizione passa alla settima, ai danni del Manchester United, che i francesi hanno battuto per 3-1 proprio ieri sera in trasferta all’Old Trafford. Segue la classifica aggiornata delle prime dieci squadre.

Top 10

Bayern Monaco 120,00

Barcellona 116,00

Juventus 111,00

Real Madrid 110,00

Atletico Madrid 108,00

Manchester City 103,00

Paris Saint Germain 99,00

Manchester United 97,00

Siviglia 90,00

Liverpool 89,00