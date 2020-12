Nations League, sorteggi fatti: sarà Italia-Spagna

Dopo aver ottenuto il passaggio alle Final Four della UEFA Nations League, l’Italia di Roberto Mancini e gli azzurri attendevano i sorteggi per le semifinali, avvenuti poco fa a Nyon. Le 4 semifinaliste: Italia, Spagna, Belgio e Francia. L’avversario estratto e accoppiato agli azzurri è la Spagna. La partita è prevista per il giorno 6 ottobre del 2021 allo Stadio San Siro. L’altra semifinale verrà disputata all’Allianz Stadium di Torino tra Belgio e Francia. Le semifinali prevedono una sola gara e dalle due partite si arriverà alla finale di San Siro di Milano, che si giocherà il giorno 10 ottobre 2021.

Nations League, l’Italia arriverà pronta

Non sarà certo facile affrontare la Spagna per gli uomini di Mancini, anche se nei tre precedenti giocati allo Stadio San Siro danno l’Italia imbattuta, con all’attivo una vittoria e due pareggi. Ma la Spagna è, e rimane, una delle Nazionali più forti e temute, soprattutto a livello europeo. Mancini e il suo staff hanno fatto fino ad oggi un gran lavoro, facendo rinascere la Nazionale italiana dopo le numerose difficoltà vissute. Una nazionale di giovani talenti e promesse che giocano con tecnica e grinta. Anche per la Spagna di Sergio Ramos e Alvaro Morata, non sarà semplice sfidare Insigne e compagni.