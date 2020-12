Padova-Triestina, probabili formazioni: out Offredi per Covid, dentro Valentini

PADOVA-TRIESTINA, PROBABILI FORMAZIONI

Alle 18 di oggi, 14 dicembre 2020, allo Stadio Euganeo di Padova va in scena Padova-Triestina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie C, Girone B. La partita verrà arbitrata da Feliciani di Teramo.

Il Padova vola alto quest’anno, importanti gli obiettivi degli Euganei che sognano la promozione. Al momento sono secondo in classifica con 29 punti, ottenuti con un buon ruolini: 9 successi, 2 pareggi, 3 sconfitte. Ottenendo una vittoria oggi pomeriggio potrebbero anche mettersi a pari punti con la capolista (32 punti), Sudtirol.

Mandorlini dovrebbe schierare in campo un 4-3-3: tra i pali Vannucchi, difesa con Germano, Palagatti, Andelkovic, Curcio. In attacco un tridente con Jelenic, Nicastro e Bifulco, mentre a centrocampo Della Latta, Saber e Hallfredsson.

La Triestina è a metà classifica con 21 punti, un periodo non florido per i muli che non riescono a trovare equilibrio e successi. Troppe le sconfitte per gli uomini di Pillon, cinque da inizio stagione. Assaliti anche dall’incubo Covid-19, la squadra di Trieste negli ultimi controlli ha trovato due nuovi positivi: il portiere Offredi e un membro dello staff. In porta ci sarà Valentini al suo posto.

Padova (4-3-3): Vannucchi; Germano, Pelagatti, Andelkovic, Curcio; Della Latta, Hallfredsson, Saber; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

Triestina(4-3-3): Valentini; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Mensah, Gomez, Sarno.