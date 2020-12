Perugia Calcio, si consolida il binomio tra l’Associazione “Avanti Tutta Onlus”

PERUGIA – A partire dalla gara di domenica 6 dicembre, Perugia-Imolese, il Perugia scenderà in campo con una nuova patch, raffigurante il marchio dell’Associazione “Avanti Tutta”, la Onlus nata nel 2013 da una idea di Leonardo Cenci, esempio di vita e grande tifoso biancorosso e sempre vivo nel cuore dei tifosi del Grifo, a cui è stato dedicato un murales nel quartiere di Elce.

Una patch nel centro della maglia – presente per tutto il proseguo della stagione sportiva – dal significato profondo come testimoniano le parole di Federico Cenci (fratello di Leonardo e membro del comitato direttivo Avanti Tutta presieduto dal padre Sergio Cenci) e del Direttore Generale A.C. Perugia Calcio, Gianluca Comotto.

“Sport, salute e solidarietà sono stati i cardini su cui Leonardo ha basato tutta la sua vita e l’attività della nostra Associazione – spiega Federico Cenci. Da grande tifoso del nostro amato Grifo e da innamorato della città di Perugia, Leonardo e tutti noi non potevamo ambire a una partnership migliore. La maglia biancorossa rappresenta per ogni perugino l’amore per una storia ultracentenaria, da sempre tutt’uno con le vicende della nostra città. Ci inorgoglisce da oggi scendere in campo con la squadra e contribuire a tenere alti i nostri colori, cercando di contribuire a nuovi importanti successi sia sportivi, che nell’ambito del sostegno a coloro che vivono la malattia oncologica“.

“Mi lega alla famiglia Cenci un rapporto speciale e il ricordo di una stagione fantastica come quella della promozione in Serie B – aggiunge il Direttore Generale Gianluca Comotto – anni in cui l’Associazione Avanti Tutta diventava sempre più grande grazie alla passione e alla tenacia di Leonardo. Spero che quella tenacia, quel coraggio e quei valori possano appartenere alla nostra squadra, a cui racconteremo insieme a Federico la storia straordinaria di Leonardo. Con questa sinergia cercheremo di mantenere vivo l’amore che Leonardo aveva per il Perugia, per lo sport e per la vita ed è per questo che abbiamo deciso di portare sempre con noi sulla maglia il meraviglioso messaggio “Avanti Tutta”, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo“.

La sinergia tra Avanti Tutta Onlus e A.C. Perugia prosegue da anni e si prospettano delle iniziative, Covid permettendo, che prenderanno il via durante la stagione sportiva. Alcune delle maglie indossate dai Grifoni durante il campionato saranno messe all’asta in occasione di un evento ad hoc per finanziare specifici progetti per il reparto delle malattie oncologiche dell’ospedale di Perugia. Sempre con l’obiettivo di raccogliere fondi, il più grande desiderio è quello di organizzare un evento sportivo di fine stagione in ciò che più amava Leonardo, ovvero una corsa nell’area del Percorso Verde “Leonardo Cenci”, per terminare all’interno dello stadio “Curi” con premiazione e foto ricordo. Ricordiamo, a tal proposito, l’ottima riuscita della prima edizione della “CronoLeo”, la corsa a tempo svoltasi lo scorso settembre nelle prime ore del mattino, in occasione degli Avanti Tutta Days 2020, proprio al Percorso Verde e ha visto la partecipazione di quasi cento iscritti.

La mission di “Avanti Tutta Onlus” è quella di dare dignità ai malati di cancro, di promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia oncologica, uno stile di vita corretto e sano e di favorire una campagna di solidarietà per acquistare materiale per il reparto di malattie oncologiche dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’associazione fino ad oggi ha donato più di 150 mila euro in attrezzature e borse di studio per la ricerca “perché – come affermava Leonardo – non c’è cura senza ricerca“.