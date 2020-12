Perugia Calcio, trasferta in Friuli per le grifoncelle contro Tavagnacco

PERUGIA – Le grifoncelle, dopo la trasferta di Verona della settimana passata, affronteranno una nuova impegnativa trasferta. Questa volta le ragazze del Perugia Calcio, dopo l’esito dei tamponi, affronteranno una trasferta in Friuli Venezia Giulia per disputare il match in casa del Tavagnacco. La partita che disputeranno le ragazze di mister Mancini, valida per l’11^ giornata del Campionato Serie B, è in programma domani – domenica 13 dicembre – alle ore 14:30.

Serie B, Perugia Calcio, Timo Ragana: ‘Cerchiamo sempre di dare il massimo in campo e fuori’

“Con il Chievo nonostante il risultato, abbiamo dato dimostrazione del nostro valore, siamo state brave e abbiamo lottato su ogni pallone. Lavoreremo e cercheremo ripeterci ripeterci anche nella gara contro il Tavagnacco”, così ha presentato la situazione la centrocampista Timo Ragana. “Quest’anno è difficile per tutti – ha osservato la centrocampista biancorossa -, ma cerchiamo sempre di dare il massimo in campo e fuori. Siamo squadra e gruppo. Le potenzialità di ognuno ci consentiranno di toglierci tante soddisfazioni”.

La centrocampista del Perugia Calcio ha anche raccontato com’è nata la sua passione per il calcio: “La mia passione per il calcio è nata in un campetto. Giocavo nel campetto sotto casa, giorno e notte, si può dire. Poi ho provato con la pallavolo, avrò giocato forse un mese, ma raccoglievo la palla da terra con i piedi. E allora mamma, vedendo questa cosa, ha deciso di portarmi a giocare a calcio”.