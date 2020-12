Pordenone-Empoli, probabili formazioni: Dionisi deve fare i conti con il Covid

PORDENONE-EMPOLI, PROBABILI FORMAZIONI

La decima giornata di Serie B si chiude con il match tra Pordenone-Empoli, questa sera alle 21 allo Stadio Guido Teghil di Lignano. I toscani sbarcano in provincia di Udine per cercare di conquistare un successo e il secondo posto in classifica. Al momento sono in sesta posizione con 18 punti e potrebbero balzare alla seconda, con 21 punti, insieme alla Spal. Il Pordenone in tutte le gare disputate sino ad oggi in casa ha sempre pareggiato, 4 su 4.

Entrambe con obiettivi differenti, Dionisi spera di riportare i suoi nella massima serie con promozione diretta, i padroni di casa sperano di conquistare i play-off. Gli ultimi due precedenti tra Pordenone ed Empoli sono stati vinti entrambi dai neroverdi.

Ieri mattina l’Empoli ha comunicato che alcuni dei suoi tesserati sono risultati positivi al Covid-19. I nomi non sono stati rivelati, ma la società ha tenuto a specificare che sono asintomatici e che sono state rispettate tutte le regole del protocollo. Tutti verranno disposti ad un nuovo tampone prima della gara contro il Pordenone.

Il Pordenone di Tesser molto probabilmente sarà disposto in campo con un classico 4-3-1-2. Musiolik e Diaw verranno assistiti da Ciurria come trequartista. Al centrocampo con Pasa, Magnigno e Calò, difesa a quattro con Berra e Falasco esterni, mentre Camporese e Vogliacco centrali. Tra i pali Perisan.

Dionisi si contrappone ai padroni di casa con un Empoli nello stesso modulo: 4-3-1-2. Con Brignoli in porta, la difesa composta da Parisi, Romagnoli, Nikolau e Cambiaso. Il centrocampo con Ricci, Stulac e Haas; Bajrami trequartista e l’attacco con Mancuso e Matos. Non avendo certezza di quali siano i giocatori out per coronavirus, fino a comunicazioni ufficiali, le probabili dell’Empoli restano un rebus.

PORDENONE-EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Vogliacco, Falasco; Magnino, Calò, Pasa; Ciurria; Musiolik, Diaw.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Parisi, Romagnoli, Nikolau, Cambiaso; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Mancuso