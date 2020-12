Roma-Sassuolo, probabili formazioni: assenze e rebus per i due allenatori

Roma-Sassuolo, probabili formazioni 10a giornata Serie A

La Roma ospiterà il Sassuolo all’Olimpico per la decima giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano su di giri grazie alla qualificazione agli ottavi di Europa League raggiunta con una giornata di anticipo. Gli emiliani arrivano da una brutta sconfitta, 3-0 in casa contro l’Inter, dopo un ruolino positivo di 5 vittorie e 3 pareggi. Due squadre che tenteranno di portare i tre punti a casa.

La Roma dopo un avvio di stagione non brillante, ha iniziato a macinare punti anche in campionato, unico neo è la brutta sconfitta di Napoli, domenica scorsa, 4-0 al San Paolo. In classifica i giallorossi si sono già posizionati tra le big, sono sesti. Paulo Fonseca dovrà fare i conti con alcuni assenti, come Smalling, anche se tornato in gruppo ad allenarsi, in difensore inglese resterà ai box insieme a Veretout e Mancini. Secondo quanto riportato su La Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese dovrebbe schierare una Roma in 3-4-2-1: Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Il Sassuolo ha stupito tutti in questo inizio di campionato, senza mai perdere, si è piazzato meglio di tutte le big di Serie A di sempre. Solo il Milan ha fatto meglio. Domenica scorsa il primo insuccesso dei neroverdi, battuti 3-0 dall’Inter sul proprio campo. Oggi altra delicata partita, non sarà certo facile affrontare la Roma, ma lo spettacolo non dovrebbe mancare, entrambe le squadre giocano d’attacco e sarà una gara entusiasmante. Così come Fonseca, anche De Zerbi dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti: Chiriches, Caputi, Romagna. L’allenatore dovrebbe disporre in campo un Sassuolo con il 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Roma-Sassuolo, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.