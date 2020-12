SKY o DAZN? Dove vedere Genoa Juventus in streaming e in tv, 11° turno Serie A

DOVE VEDERE GENOA JUVENTUS IN TV E IN STREAMING – Animi opposti, classifica opposta. Genoa e Juventus arrivano al match di domenica 13 dicembre con uno spirito decisamente diverso tra di loro: se il Genoa è tornato a fare punti dopo diverse sconfitte ma è comunque in piena zona retrocessione, la Juve adesso inizierà a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo scatenato dalle due vittorie contro Torino e Barcellona. Esaltante per come è arrivata nel finale la vittoria nel derby, convincente e dirompente la squadra che ha surclassato i catalani: ma, come ha ricordato Pirlo, servirà lo stesso spirito anche a Genova, perché non si deve sottovalutare il Grifone ferito.

Dove vedere Genoa Juventus, quando si gioca

Il match avrà luogo domenica 13 dicembre alle ore 18. La sfida tra i rosso blu e i bianconeri avrà luogo allo stadio Luigi Ferraris-Marassi di Genova.

Dove vedere Genoa Juventus, i precedenti

Sono 54 i precedenti in Serie A tra Genoa e Juve a Marassi. Lo score delle sfide disputate a Genova vede la Juventus in vantaggio 23 a 19 in fatto di vittorie: solo 12 i pareggi. Pareggio che, infatti, manca da 8 anni a Marassi, quando nel 2012 finì 0-0. L’anno scorso l’incontro andò in scena subito dopo il lockdown, e vide i bianconeri conquistare lo stadio ligure per 3-1. Occhio, però, perché il Genoa negli ultimi anni ha ottenuto diversi risultati positivi contro la squadra Campione d’Italia: memorabile un 3-1 con due gol di Simeone nel 2016, vittoria 2-0 nel 2019 e tre punti raccolti in extremis col gol di Antonini nel finale nel 2014.

Dove vedere Genoa Juventus, probabili formazioni

Il Genoa (4-4-2) si schiera così: Paleari; Goldaniga, Bani, Zapata, Pellegrini; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro; Shomurodov, Scamacca.

La Juventus (4-4-2) si schiera così: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Serie A 11° turno, ecco dove vedere Genoa Juventus in tv e in streaming

Il match sarà visibile in diretta tv su SKY, dunque non su DAZN. Genoa-Juventus sarà disponibile, in particolare, sui canali Sky Sport Serie A e sul canale 251 di Sky. Ovviamente, Sky mette a disposizione anche la diretta streaming della sfida, visibile su smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv. Il match, come di consueto per i match di Serie A, non sarà visibile in chiaro.

