Dove vedere Tottenham Wolfsberger, diretta tv e live streaming Europa League Sky o TV8?

Mercoledì 24 febbraio 2020 alle ore 18:00 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra andrà in scena Tottenham Wolfsberger, incontro valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Tottenham Wolfsberger in tv e in live streaming.

Dove vedere Tottenham Wolfsberger, presentazione della partita

Il match Tottenham Wolfsberger pare essere una formalità per la qualificazione agli ottavi di finale: gli inglesi allenati da Josè Mourinho, infatti, arrivano alla sfida forti del 4-1 dell’andata, in terra austriaca. Gli ospiti dovranno cercare di ben figurare su un campo prestigioso come quello del Tottenham per provare un’impresa sportiva che avrebbe dell’incredibile. Ecco dove vedere in diretta tv e in live streaming Tottenham Wolfsberger.

Dove vedere Tottenham Wolfsberger, live streaming e diretta tv

L’incontro Tottenham Wolfsberger si giocherà al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, mercoledì 24 febbraio 2020 alle ore 18:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Il match Tottenham Wolfsberger sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.