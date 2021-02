Benitez parla del suo rapporto con il Napoli. Possibile ritorno?

Rafa Benitez, intervistato dalla radio spagnola Onda Cero, ha parlato del suo rapporto con il Napoli. L’allenatore ha confidato di essere rimasto molto legato alla città e di nutrire ancora molto affetto verso i colori azzurri. Le parole di Benitez non sono passate inosservate, sia perchè circolano voci di rottura tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso, sia perchè l’allenatore spagnolo ha lasciato un bel ricordo a Napoli.

Benitez è attualmente disoccupato, reduce dall’esperienza in Cina con il Dalian. In passato ha guidato gli azzurri dal giugno 2013 al giugno 2015. L’arrivo dell’allenatore spagnolo fece sognare tutta la città, visti i suoi successi in panchina: due scudetti vinti con il Valencia (2002 e 2004), la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club con l’Inter (2010), la Champions League vinta con il Liverpool (2006) e due Europa League (Valencia 2004, Chelsea 2013). Il primo anno a Napoli è andato benissimo. Benitez è infatti arrivato terzo in campionato, conquistando l’accesso ai preliminari di Champions League. Il Napoli, trascinato dai gol di Higuain e Hamsik, ha poi trionfato in Coppa Italia, battendo la Fiorentina in finale. Nella stagione successiva, i partenopei sono usciti ai preliminari di Champions League, sconfitti dall’Athletic Bilbao. La gioia più grande della stagione è arrivata il 22 dicembre 2014, quando gli azzurri hanno battuto la Juventus in Supercoppa Italiana. L’allenatore non ha poi rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2015, terminando l’avventura con un quinto posto in campionato. Benitez per il momento non vuole essere accostato al Napoli, ma resta senz’altro uno dei possibili successori di Gattuso.