Champions League, Porto: i risultati stagionali della squadra di Conceição

Il Porto di Conceição non sta attraversando un ottimo momento. I prossimi avversari della Juventus in Champions League hanno pareggiato quattro partite consecutivamente, tre in campionato e una in coppa di Portogallo. Attualmente sono secondi nella Liga portoghese, a dieci lunghezze dallo Sporting Lisbona. Dopo il 2-2 casalingo con il Boavista, con tanto di rigore sbagliato al minuto 86 da Sergio Oliveira, Conceição ha mostrato tutto il suo rammarico davanti ai giornalisti: “A entrare in campo è stata soltanto la maglia…”. Un chiaro riferimento alla mancata cattiveria sottoporta, che ha di fatto bloccato il risultato sul 2-2. Il Porto, trascinato da Sergio Oliveira e Taremi (18 reti complessive), resta comunque il miglior attacco della Liga portoghese con 43 gol. L’ultima sconfitta in campionato risale invece al 3-2 subito dal Ferreira il 30 ottobre.

I risultati del Porto nel girone di Champions League

Il Porto è arrivato secondo nel girone C con Manchester City, Marsiglia e Olimpiakos. I lusitani hanno conquistato 13 punti, sconfiggendo Marsiglia e Olimpiakos sia all’andata che al ritorno. Hanno segnato complessivamente dieci reti, ottenendo cinque clean sheet in sei partite. Sono imbattuti in casa, dove hanno fermato il City sullo 0-0. L’unica sconfitta è stata quella di Manchester, in cui la squadra di Guardiola si è imposta per 3-0.