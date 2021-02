Coppa del Re, dove vedere Siviglia-Barcellona: streaming e diretta tv in chiaro?

Il match Siviglia-Barcellona, valido come semifinale di andata della Coppa del Re 2020/21, si gioca mercoledì 10 febbraio alle ore 21 nello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán della città andalusa. I padroni di casa hanno eliminato il Ciudad de Lucena (0-3); il Linares (0-2); il Leganes (0-1), agli ottavi il Valencia (3-0) e ai quarti l’Almeria (0-1). Gli ospiti hanno sconfitto il Cornella (0-2); agli ottavi il Rayo Vallecano (1-2) e ai quarti il Granada dopo i tempi supplementari vincendo per 3-5. Il ritorno di questa sfida si giocherà al Camp Nou mercoledì 3 marzo.



Le probabili formazioni di Siviglia- Barcellona Coppa del Re

Il Siviglia scenderà in campo con il 4-3-3 con Bono tra i pali, in difesa al centro Navas e Koundé e terzini Vidal e Rekik. A centrocampo probabile impiego di Torres nel terzetto con Rakitic e Jordan. In attacco tridente con Suso e Ocampos ali e Es-Nesyrl punta centrale. In casa blaugrana il tecnico Koeman dovrebbe schierare Ter Stegen in porta, terzini Dest e Alba e al centro Mingueza e Lenglet. In mediana De Jong con Pedri e Buquets mezz’ali. In attacco il tridente con Dembelé, Messi e Griezmann.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, D. Carlos, Rekik; Rakitic, Torres, Jordan; Suso, Es-Nesyrl, Ocampos. Allenatore: Lopetegui

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann. Allenatore: Koeman



Dove vedere Siviglia-Barcellona Coppa del Re, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Siviglia-Barcellona non verrà trasmesso in diretta tv nè in diretta streaming da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia si consiglia di seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre