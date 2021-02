“Derby together”: il Milan vuole riempire virtualmente San Siro

“Derby together” è il nome dell’iniziativa del Milan che ha come obiettivo quello di riempire virtualmente San Siro per il derby contro l’Inter del 21 febbraio, con tagliandi in vendita per beneficenza. Si può riempire lo stadio senza uscire dalla propria casa? Potrebbe accadere proprio questo. Un’iniziativa mai vista prima, in Italia e all’estero, che mira al riempimento dello stadio la giornata del derby con biglietti online personalizzati. Uno stadio dalle porte chiuse, privo di persone, ma virtualmente pieno di tifosi rossoneri. Come viene definito: ”Un abbraccio a distanza”.

Derby together: quanti i biglietti già venduti?

Il derby di Milano con San Siro virtualmente pieno di tifosi rossoneri. La società del Milan ha già venduto oltre 6500 ticket virtuali in sole 24 ore. Le parole espresse dal comunicato sono le seguenti: ”I tifosi avranno la possibilità di vincere tantissimi premi ed esperienze a forti tinte rossonere”. Un progetto Fondazione Milan che devolverà a sostegno del piano ‘Assist’ con l’obiettivo di aiutare le fasce più deboli colpite dal Covid-19.

Come acquistare il biglietto accedendo all’iniziativa

Acquistare il biglietto è molto semplice, basta registrarsi sul sito MyMilan scegliendo sulla mappa la fila di destinazione, il settore, il posto e acquistare il Virtual ticket personale. Si riceverà in seguito, direttamente a casa, il proprio Derby Pack composto da un biglietto personalizzato in formato digitale. Inoltre, il tifoso avrà il piacere di ricevere un portachiavi A.C Milan edizione speciale e una lettera di ringraziamento. Dall’11 al 22 febbraio verrà eseguito un concorso che vedrà in palio numerosi premi, in particolare maglie dei giocatori realmente indossate durante Milan-Inter, un volo per Dubai offerto da Emirates, Gift Card Puma e Meet&Greet virtuali con le glorie rossonere. Ci sarà anche molto altro!

Franco Baresi (vice pr. onorario Milan) esprime la sua opinione

E’ Franco Baresi il vice presidente onorario del Milan e bandiera del club a dire la sua opinione sul progetto Derby together: ”E’ una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e sostegno in vista del derby, ma è anche un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia”.