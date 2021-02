Dove vedere Bari Monopoli, streaming Serie C e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport?

Dove vedere Bari Monopoli, presentazione del match. Questa sera, alle ore 20.30, presso lo stadio “San Nicola” il Bari del neo tecnico Massimo Carrera ospiterà il Monopoli di Giuseppe Scienza, , il match è valido per la 25.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I “galletti” sono terzi in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno hanno osservato il proprio turno di riposo, infatti l’ultimo match disputato risale al 7 febbraio contro la Viterbese (0-1), match che ha portato all’esonero di Auteri. I biancoverdi, invece, occupano la 14.a posizione con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte) e nel turno precedente hanno battuto la Turris per 3-1.

Bari-Monopoli sarà diretta dal signor Andrea Colombo di Como, coaudiuvato dai signori Amir Salama di Ostia Lido e Francesco Valente di Roma 2. Il quarto uomo sarà il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-MONOPOLI



Bari (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, Semenzato; Marras, Antenucci, D’Ursi. All. Carrera.



Monopoli (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Starita, Bunino. All. Scienza.

Dove vedere Bari Monopoli, diretta TV e streaming

Dove vedere Bari Monopoli in TV e streaming. Il match Bari Monopoli, valido per la 25.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 254 con la telecronaca di Andrea Marinozzi.