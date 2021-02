Dove vedere Bitonto Taranto, streaming gratis Serie D e diretta TV in chiaro?

Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Città degli Ulivi” il Bitonto di Valeriano Loseto ospiterà il Taranto di Pasquale Laterza, il match è valido per la 19.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Bitonto Taranto in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I neroverdi dopo l’esonero di Nicola Ragno e l’arrivo in panchina di Valeriano Loseto hanno ottenuto 7 punti in 3 partite che hanno proiettato la squadra del patron Francesco Rossiello a 4 punti dalla vetta con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) con un match da recuperare. Bitonto, che nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 in trasferta nel derby con la Fidelis Andria. Il Taranto, invece, ha 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta) ad 1 punto dal primo posto e con 3 match da recuperare. Taranto, reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Picerno.

Bitonto-Taranto sarà diretta dal signor Cristian Robilotta di Sala Consilina, coaudiuvato dai signori Alessandro Marchese di Napoli e Domenico Romano di Nola.

Bitonto Taranto, diretta TV e streaming

Il match Bitonto-Taranto, valido per la 19.a giornata del girone H del campionato di Serie D, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digitale terrestre. La gara sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e persino sulla pagina Facebook di “Canale 85”. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.