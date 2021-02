Dove vedere Borussia Monchengladbach-Manchester City, streaming e diretta TV Champions League

Dopo la vittoria in trasferta ottenuta contro l’Arsenal (0-1), il Manchester City di Guardiola si prepara ad affrontare il Borussia Monchengladbach nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Borussia Monchengladbach-Manchester City si prospetta un match interessante e ricco di colpi di scena in cui la squadra in trasferta parte con i favori del pronostico. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Borussia Monchengladbach-Manchester City streaming gratis e diretta TV in chiaro Champions League?

Borussia Monchengladbach-Manchester City: orario, luogo, precedenti e designazione arbitrale

Il match Borussia Monchengladbach-Manchester City, valido per il match di andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si giocherà al Puskas Arena di Budapest a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 24 Febbraio 2021. Dal 2015 ad oggi vi sono quattro i precedenti tra le due compagini, terminati con i seguenti esiti: 0 vittorie Borussia, 1 pareggio e 3 vittorie City. L'arbitro di Borussia Monchengladbach-Manchester City sarà il portoghese Soares Dias. Dove vedere Borussia Monchengladbach-Manchester City, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Champions League

Il match Borussia Monchengladbach-Manchester City verrà trasmesso in diretta TV su Sky, più specificatamente su Sky Sport e Sky Sport Football. Tutti gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire il match in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Un altro modo per seguire Borussia Monchengladbach-Manchester City è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su NOW TV.

Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta TV in chiaro.