Dove vedere Fiorentina Atalanta Primavera 1, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Quest'oggi, alle ore 13, presso lo stadio "Bozzi" di Firenze, la Fiorentina di Alberto Aquilani ospiterà l'Atalanta di Massimo Brambilla, il match é valido per la 10.a giornata del campionato di Primavera 1.

I viola non stanno vivendo un buon momento di forma e dopo le due sconfitte consecutive contro Empoli (3-1) e Spal (1-0). Infatti la formazione di Aquilani è scivolata in 13.a posizione in piena zona play-out ottenendo, in 9 gare disputate finora, 3 vittorie e 9 sconfitte. Gli orobici, invece, sono settimi con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) e vengono da 3 vittorie consecutive contro Torino (4-0); Sampdoria (3-1) e Bologna (1-2).

Fiorentina-Atalanta sarà diretta dal signor Daniele Rutella di Enna, coaudiuvato dai signori Franco Iacovacci e Federico Fratello, entrambi di Latina.

Il match Fiorentina Atalanta, valevole per la 10.a giornata del campionato di Primavera 1 (calcio d'inizio fissato alle ore 13), sarà visibile gratuitamente su Sportitalia e su SI Solo Calcio. Questo match sarà visibile anche attravverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.