Dove vedere il derby Milan-Inter, streaming e diretta tv DAZN

Inter-Milan, un derby da scudetto. Nell’ultimo turno é avvenuto il sorpasso in testa alla classifica dopo il clamoroso tonfo dei rossoneri contro lo Spezia e la successiva vittoria dei nerazzurri nel posticipo contro la Lazio. Ora la squadra di Conte comanda il campionato con 50 punti in 22 gare con un punto di vantaggio proprio su cugini. In caso di vittoria, potrebbe decisamente prendere il largo. Il derby Milan-Inter, valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca domenica 21 febbraio alle ore 15 a porte chiuse nello stadio San Siro di Milano. L’arbitro designato per la sfida è il signor Doveri della sezione di Roma con Mariani al Var. Si tratterà del terzo derby stagionale dopo il successo dei rossoneri all’andata e la vittoria dei nerazzurri nei quarti di Coppa Italia. Quello del famoso scontro tra Ibrahimovic e Lukaku. A seguire le probabili formazioni e la programmazione televisiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Milan-Inter Serie A

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il derby Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il derby Milan-Inter sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro è visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre 2019 con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio. Il pre-partita vedrà protagonisti, in diretta da San Siro, Diletta Leotta e Federico Balzaretti, mentre al commento la coppia Pardo-Guidolin.